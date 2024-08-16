Пункт пропуску на кордоні Україна-Румунія, фото: Офіс президента України

Державна митна служба (ДМС) 15 серпня впровадила нову автоматизовану систему митного оформлення в усіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні. Система також прискорить перетин кордону для громадян.

Як повідомляє пресслужба ДМС, це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, що спрямована на оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу.

Зазначається, що перехід на нову систему відбувався поступово, без зупинки процесу митного оформлення. Однією з ключових складових нової системи стало її інтегрування з новою автоматизованою системою управління ризиками. Ця система дозволяє ефективніше виявляти й мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон.

Як наголосили митники, попереду заплановане введення додаткових складових, спроєктованих з урахуванням необхідності подальшої європейської інтеграції. Ці нововведення базуються на підходах та процесах, що діють у країнах ЄС, і дозволять ще більше покращити взаємодію з європейськими митними системами.

Зазначається, що за фінансової підтримки міжнародних партнерів вдалося створити нову відмовостійку та катастрофостійку ІТ інфраструктуру, яка забезпечує безперебійність роботи системи й максимальний захист даних навіть у найскладніших умовах.

Цифрова трансформація залишається основою перезавантаження митної служби України, наближаючи її до європейських стандартів, підсумували в ДМС.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів доручив Міністерству закордонних справ забезпечити роботу інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул», яка спростить надання консульських послуг.