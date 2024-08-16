Олександра Лі – переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську, фото «НикВести»

Війна змусила багатьох українців залишити рідні краї. Вознесенськ став новим домом для багатьох переселенців, які втратили свої оселі через бойові дії. Сьогодні в цьому місті проживають 3160 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За словами Ірини Шишлянікової, начальниці управління соціального захисту населення Вознесенської міськради, лише 627 з них отримують державну допомогу на проживання.

Оскільки місцевий бюджет більше не забезпечує харчовою або грошовою допомогою, місто залучає до співпраці міжнародних партнерів, які можуть надати для переселенців гранти для розвитку свого бізнесу.

Вивіска до кавʼярні-кондитерської у Вознесенську

Приїхавши до Вознесенська, я випадково натрапила на затишну кав’ярню, де зустріла усміхнену жінку, яка саме відчиняла зранку свій заклад. Цією жінкою була Олександра Лі — переселенка з Олешок, яка до великої війни займалася випічкою. Переїхавши до Вознесенська, вона втілила свою мрію і відкрила кав’ярню-кондитерську. Олександра поділилася історією свого шляху від окупованого дому до створення власного бізнесу у чужому місті.

Олександра Лі – переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську

Історія релокації: від Олешок до Вознесенська

До початку великої війни Олександра проживала в Олешках, однак у 2022 році разом із чоловіком та дітьми, була змушена покинути рідне місто в Херсонській області. Спочатку вони подорожували по Україні, шукаючи безпечний прихисток, зокрема, зупинялися в Черкаській та Київській областях.

Однак, після кількох місяців, коли з’явилася можливість вивезти обладнання з окупації, родина вирішила оселитися у Вознесенську, де мешкає свекруха Олександри.

— Ми обрали Вознесенськ, оскільки мій чоловік родом звідси. Коли ми виїхали з Олешок, нам довелося переїжджати кілька разів — спочатку в Черкаську область, потім у Київську. Але ми зрозуміли, що потрібно оселитися десь ближче до дому, до Олешок, і тут, у Вознесенську, в нас була можливість жити у будинку свекрухи, що дозволило нам уникнути витрат на оренду житла, — згадує Олександра. — Вознесенськ став для мене другою домівкою. Коли я вперше приїхала сюди, мене охопили змішані відчуття: радість від того, що я на безпечній території, і смуток за рідними Олешками, які залишились під окупацією, — розповідає Олександра, запрошуючи мене до своєї затишної кондитерської.

Десерти та напої, які можна придбати у Олександри Лі Десерти та напої, які можна придбати у Олександри Лі Десерти та напої, які можна придбати у Олександри Лі

Відродження смаків дитинства: нове життя кондитерської справи

До війни Олександра Лі займалася кондитерською справою в Олешках, продаючи випічку по всій Україні. Коли родина переїхала до Вознесенська, вона вирішила продовжити свій бізнес.

— В Олешках я займалася випічкою та кондитеркою, продаючи продукцію по всій Україні через сторінку в Інстаграмі. Основний напрямок — продаж наборів із трубочками, горішками, сухим печивом, що добре зберігаються та переносять транспортування, — каже Олександра Лі.

Олександра змогла привезти з окупації лише мінімум необхідного — горішницю і вафельниці, але навіть із таким набором обладнання, вона вирішила відновити свій бізнес.

Десерти, які готує та продає Олександра Лі у своїй кондитерській у Вознесенську

Десерти, які готує та продає Олександра Лі у своїй кондитерській у Вознесенську

Олександра Лі почала працювати вдома, але швидко зрозуміла, що на домашній кухні вести підприємницьку діяльність неможливо. Завдяки грантам, Олександра змогла відкрити кав’ярню у Вознесенську.

— Спочатку я отримала грант Save the Children, які дають допомогу на придбання обладнання. І я придбала тістоміс, духову шафу, вітрину холодильну. І ми починаємо потрошки відновлюватися, — розповідає вона.

Пізніше, ще один грант від Миколаївського благодійного фонду «Посмішка» допоміг купити столи, стільці та інше необхідне обладнання.

Олександра Лі – переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську

Десерти, які готує та продає Олександра Лі у своїй кондитерській у Вознесенську

Олександра вирішила зробити акцент на традиційних рецептах та натуральних інгредієнтах, як-от первомайське згущене молоко та вершкове масло.

— Зараз дуже багато є кондитерських, які продають мусові тістечка, макаруни, але це точно не мій напрямок, бо в мене такий девіз — смак родом з дитинства. Тобто це, знаєте, та сама згущенка, і ми не іриску ми використовуємо, а первомайське згущене молоко. Не маргарин, а лише виключно вершкове масло. Цією якістю я даю людям зрозуміти, що оці старі десерти, які були колись раніше вони можуть існувати і на сьогодні. Це не просто десерти, це шматочок спокою та тепла в наш час, — ділиться Олександра.

Букети з сухоцвітів, які можна придбати у кондитерській-кавʼярні Букети з сухоцвітів, які можна придбати у кондитерській-кавʼярні Букети з сухоцвітів, які можна придбати у кондитерській-кавʼярні

Крім кондитерських виробів, Олександра вирішила додати до асортименту сухоцвіти та лавандові букети. Ідея виникла після проходження курсів по флористиці, організованих місцевою владою. Це додало унікальності її закладу та привабило нових клієнтів.

— Так, ми продаємо сухоцвіти, зокрема лавандові букети. Ця ідея виникла після того, як я пройшла курси з флористики, організовані місцевою владою у співпраці з різними організаціями. Мені сподобалася концепція поєднання кондитерського бізнесу з квітами, як це роблять у Івано-Франківську, де можна купити випічку, каву і щось із квітів разом, — каже вона.

Хоча кав’ярня працює лише два з половиною місяці, вже є постійні клієнти. Проте, Олександра визнає, що ще багато людей не знають про її заклад, і працює над тим, щоб його популяризувати.

Олександра Лі – переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську

Виклики та труднощі: брак кадрів та відключення світла

Олександра зіштовхнулася з багатьма труднощами на шляху до успіху. Однією з основних проблем стали часті відключення електроенергії, які ускладнюють роботу в кондитерській.

— Минулого місяця було дуже важко, тому що були відключення світла. Відключення світла і дуже велика спека. Люди не хотіли виходити взагалі з будинку, — каже вона.

Також важко знайти відповідальних працівників, що ускладнює розвиток бізнесу. Окрім того, висока орендна плата за житло у Вознесенську робить місто менш доступним для інших переселенців, що також впливає на кількість потенційних клієнтів.

Олександра Лі – переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську Олександра Лі – переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську

Попри всі виклики, Олександра продовжує працювати і розвивати свою справу. Вона вдячна місцевій владі за підтримку, зокрема, за організацію грантових програм та навчальних курсів, які допомогли їй відкрити нову сторінку в житті.

— Міська влада активно залучає донорів і грантодавців для підтримки переселенців і місцевого населення. Без цієї підтримки, напевно, я би виїхала за кордон, бо не мала б фінансової можливості відновити бізнес, — зазначає Олександра Лі.

Наразі вона співпрацює з кав’ярнями в різних містах України, включаючи Полтаву, Одесу та Київ. У планах — розширення виробництва та дистриб’юції, а також додавання нових продуктів до меню, таких як круасани та інші види випічки.

Громада Вознесенська активно підтримує переселенців, організовуючи зустрічі з центром зайнятості і надаючи можливості для започаткування бізнесу. Завдяки такій підтримці, Олександра змогла не лише відновити, але й розширити свій бізнес, що є важливим внеском у місцеву економіку та підтримку переселенців.

Як Вознесенськ допомагає переселенцям

За словами Ірини Шишлянікової, начальниці управління соціального захисту населення Вознесенської міськради від початку повномасштабного вторгнення в громаді було зареєстровано 4260 переселенців.

З кінця 2023 року обсяг харчової допомоги переселенцям значно зменшився, і тепер Товариство Червоного Хреста видає санітарно-гігієнічні набори лише тим, хто нещодавно прибув.

Засідання громадської ради з питань ВПО у Вознесенську. Фото: «НикВести»

Попри це, у цьому році благодійний фонд «Магнолія» надав 1400 продуктових наборів для ВПО, що хоч і є суттєвою допомогою, все ще не покриває всіх потреб.

— У нас група ВПО є у Вайбері, в якій люди пишуть, що вони потребують продукти харчування та сангігієну. Якщо є люди, які не отримують кошти, то логічно, що звичайно, така потреба є, — зазначає Ірина Шишлянікова.

Також громада стикається з проблемою виділення житла для внутрішньо переміщених осіб. Депутатка Вознесенської міської ради Єлизавета Соколова вважає що, встановлення модульних будиночків, як це роблять в інших містах, могло б стати ідеальним рішенням для тимчасового розміщення людей, які змушені були покинути свої домівки.

— Ми постійно підіймаємо це питання перед донорами, але воно поки не вирішується. Якби нам вдалося розмістити хоча б 100 людей, це був би вже значний результат, — зазначила депутат. Вона додала, що через відсутність доступного житла деякі ВПО змушені залишати Вознесенськ, незважаючи на наявність роботи, оскільки оренда житла залишається надто високою, — розповідає Єлизавета Соколова.

Головний спеціаліст сектору зовнішніх зв’язків та проєктної діяльності Вознесенської міської ради Олена Бєла повідомила, що місцева влада подавала на розгляд донорів проект будівництва соціального житла на базі однієї з пошкоджених будівель. Проте фінансування в повному обсязі поки що не вдалося отримати.

— Це багатомільйонний проєкт, який передбачає реконструкцію не житлової будівлі під 24-квартирний житловий будинок. У ньому плануються однокімнатні та двокімнатні квартири для ВПО. Проєкт вже готовий, але потребує підтримки, яку ми поки не отримали в повному обсязі. На жаль, наразі жоден донор не готовий повністю профінансувати проєкт, хоча деякі пропонують допомогу з окремими видами робіт, — пояснила вона.

Головний спеціаліст сектору зовнішніх зв’язків та проєктної діяльності Вознесенської міської ради Олена Бєла. Фото: «НикВести»

Головний спеціаліст сектору зовнішніх зв’язків та проєктної діяльності Вознесенської міської ради Олена Бєла, яка також займається залученням нових грантів для громади, зазначає, що тепер грантові пропозиції від донорів націлені не лише на надання гуманітарної допомоги, а на створення умов для самостійного розвитку та інтеграції ВПО в місцеві громади. За її словами, головною метою таких проєктів є надання ВПО «вудки» замість «риби» — навчання корисним навичкам, які допоможуть їм знайти роботу та забезпечити себе.

Завдяки грантовій підтримці, Вознесенська громада відкрила Центр освіти дорослих, який пропонує різноманітні курси для ВПО та місцевих мешканців.

Серед основних напрямків навчання — професійні курси, що відповідають потребам ринку праці та місцевих підприємств. Наразі працюють програми навчання швачок, що дозволяє випускницям працевлаштуватися або започаткувати власний бізнес. Окрім цього, проводяться курси з соціальних медіа-маркетингу (СММ), які підходять для осіб, що шукають гнучкі можливості працевлаштування, зокрема матерів у декреті. Курси з фотографії, проведені професійним фотографом, допомагають учасникам освоїти основи та поглиблені техніки, включаючи проявлення плівок. Також заплановані курси для бариста, що навчають професійної роботи з кавовим обладнанням, і пекарів.

У рамках проєкту «Ві Актив», що стартував наприкінці 2023 року, проводяться курси з різних професій, від флористики до манікюру.

Крім цього, громада постійно співпрацює з Вознесеньским центром зайнятості для підтримки переселенців. Регулярні зустрічі для ВПО надають інформацію про відкриті вакансії та можливості для започаткування власного бізнесу.

Автор: Аліна Квітко

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.