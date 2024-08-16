Відпочиваючі на пляжі на Намиві в Миколаєві. Фото: «НикВести»

В Україні від початку 2024 року на воді загинуло 894 людини. Це на 22% більше, ніж у 2023 році. Лише з початку серпня на воді вже загинула 61 людина.

Про це повідомляє речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Зазначається, що найбільша кількість людей гине саме в необладнаних для купання місцях. Особлива увага приділяється безпеки малолітніх дітей.

«Закликаємо купатися там, де пляжі обладнані, де рішеннями місцевих органів влади визначені місця для купання. Такі пляжі та дно водойм обстежені, визначена швидкість течії, є поруч рятувальники та створена інфраструктура для того, щоб швидко допомогти й врятувати», - зазначив Олександр Хорунжий.

Також у службі нагадали: перебуваючи на водоймах, не слід запливати за буї, не перебувати в воді понад 20 хвилин, не стрибати у воду, не знаючи глибини, не стрибати з мостів, не плавати поруч із плавзасобами тощо.

Нагадаємо, на Баштанщині 9 серпня, у селі Степанівка, водолази знайшли та вилучили з води тіло чоловіка, який потонув двома днями раніше.