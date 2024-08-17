Російський військовий. Фото з відкритих джерел

У мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна, український омбудсман звернувся до Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області та поповнення обмінного фонду.