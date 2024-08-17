В Україні вдвічі збільшилася кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомив повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в Media Center Ukraine
З початку 2024 року зафіксовано близько 29 тисяч пожеж в екосистемах та на відкритих ділянках території України, загальна площа яких сягнула понад 29 тисяч гектарів. Загинули 11 людей, 34 – постраждали.
За останній місяць в екосистемах України сталося близько 9 тисяч пожеж. Найчастіше вогонь охоплює ліси, поля та інші відкриті території через людську необережність та ворожі обстріли.
Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.12 серпня пожежу в Андріївському лісі загасили, але майже 100 вогнеборців на чергуванні, щоб запобігти повторного займання.
Також повіжомлялося, що 15 серпня у мікрорайоні Велика Корениха Миколаєва сталась пожежа на території асфальтного заводу — там горять автомобільні шини.
Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.
В Україні вдвічі збільшилася кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомив повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в Media Center Ukraine
З початку 2024 року зафіксовано близько 29 тисяч пожеж в екосистемах та на відкритих ділянках території України, загальна площа яких сягнула понад 29 тисяч гектарів. Загинули 11 людей, 34 – постраждали.
За останній місяць в екосистемах України сталося близько 9 тисяч пожеж. Найчастіше вогонь охоплює ліси, поля та інші відкриті території через людську необережність та ворожі обстріли.
Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.12 серпня пожежу в Андріївському лісі загасили, але майже 100 вогнеборців на чергуванні, щоб запобігти повторного займання.
Також повіжомлялося, що 15 серпня у мікрорайоні Велика Корениха Миколаєва сталась пожежа на території асфальтного заводу — там горять автомобільні шини.
Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.