Пожежа в Андріївському лісі, що на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

В Україні вдвічі збільшилася кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомив повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в Media Center Ukraine

З початку 2024 року зафіксовано близько 29 тисяч пожеж в екосистемах та на відкритих ділянках території України, загальна площа яких сягнула понад 29 тисяч гектарів. Загинули 11 людей, 34 – постраждали.

Пожежі в Україні. Фото: Media Center Ukraine

За останній місяць в екосистемах України сталося близько 9 тисяч пожеж. Найчастіше вогонь охоплює ліси, поля та інші відкриті території через людську необережність та ворожі обстріли.

Олександр Хорунжий. Фото: Media Center Ukraine

Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.12 серпня пожежу в Андріївському лісі загасили, але майже 100 вогнеборців на чергуванні, щоб запобігти повторного займання.

Також повіжомлялося, що 15 серпня у мікрорайоні Велика Корениха Миколаєва сталась пожежа на території асфальтного заводу — там горять автомобільні шини.

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.