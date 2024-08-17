Російський провайдер «Вега». Фото: ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю РФ під Челябінськом, успішно атакувавши місцевого провайдера.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинск Челябінської області РФ — компанію «Вега» — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах «Веги» — знищена», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста. Серед них - Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики («ВНИИТФ»). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».

«Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями», — зазначили у ГУР.

Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках.

Нагадаємо, що 21 липня російські кіберхакери атакували низку українських Telegram-каналів.