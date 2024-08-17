Діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Фото з відкритих джерел

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.

Про це йдеться у заяві ВРЦіРО.

«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», — йдеться у заяві.

Представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала «співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності».

Рада українських церков наголосила, що головна загроза для релігійної свободи в Україні — це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.

Також вказується, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП (Українська православна церква (Московського патріархату) на військовополонених.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся в онлайн-форматі з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Вони обговорили законопроект, який обмежить вплив російської церкви на українські релігійні організації.

Раніше комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.

Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву Московського патріархату звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Також повідомлялося, що у селі Зміївка, що на Херсонщині російська армія знищила Свято-Архангело-Михайлівську церкву XIX століття, яка колись була шведською лютеранською кірхою, а потім стала православним храмом.