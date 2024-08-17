Олександр Урін та Віктор Ляшко

У суботу, 17 серпня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив виконувача обов'язків генерального директора лікарні. Ним став завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.

Про це у Facebook повідомив Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що імідж та репутація лікарні «Охматдит» будувалися роками завдяки тисячам неймовірних історій та врятованих життів.

«Ім'я «Охматдит» стало брендом української медицини. Маємо зберегти ці здобутки та розвивати далі на благо наших маленьких пацієнтів. Тому на цьому етапі для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає «Охматдит», любить «Охматдит», вболіває за «Охматдит» і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою», — написав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що провів зустріч з декількома завідувачами відділень лікарні, «аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись «Охматдит» далі».

Ляшко провів зустріч з декількома завідувачами відділень лікарні

Врахувавши думку лікарів, Віктор Ляшко призначив Олександра Уріна виконуючим обов’язків гендиректора «Охматдиту». Міністр запевняє, що колектив лікарні довіряє Уріну.

«Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять «Охматдит» ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало», — заявив очільник МОЗ.

Відомо, що Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту».

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, не планує переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в Охматдиті тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз — очищення крові за ниркової недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися : дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.