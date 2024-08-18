МАГАТЕ

Через удар безпілотника, який вдарив по дорозі біля території АЕС, ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що 17 серпня по дорозі біля території АЕС вдарив безпілотник.

«Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції», — заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ зазначають, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач — єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Українські офіційні установи, зокрема «Енергоатом», цю ситуацію поки що не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити точної причини пожежі на охолоджувальній вежі Запорізької АЕС.

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.