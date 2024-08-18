Через удар безпілотника, який вдарив по дорозі біля території АЕС, ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується.
Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Зазначається, що 17 серпня по дорозі біля території АЕС вдарив безпілотник.
«Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції», — заявив голова агентства Рафаель Гроссі.
У МАГАТЕ зазначають, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач — єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.
Українські офіційні установи, зокрема «Енергоатом», цю ситуацію поки що не прокоментували.
Раніше повідомлялося, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити точної причини пожежі на охолоджувальній вежі Запорізької АЕС.
На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.
Через удар безпілотника, який вдарив по дорозі біля території АЕС, ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується.
Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Зазначається, що 17 серпня по дорозі біля території АЕС вдарив безпілотник.
«Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції», — заявив голова агентства Рафаель Гроссі.
У МАГАТЕ зазначають, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач — єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.
Українські офіційні установи, зокрема «Енергоатом», цю ситуацію поки що не прокоментували.
Раніше повідомлялося, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити точної причини пожежі на охолоджувальній вежі Запорізької АЕС.
На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.