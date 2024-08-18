Діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Фото з відкритих джерел

Українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що згідно законопроекту №8371, Російська православна церква в Україні буде заборонена негайно. Однак, ті релігійні організації, які існують в Україні і якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з РПЦ, то буде проводитися експертиза.

«Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації», — заявив Руслан Стефанчук.

Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.

Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності.

«Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність», — додав він.

Нагадаємо, що Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.

Також нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП (Українська православна церква (Московського патріархату) на військовополонених.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся в онлайн-форматі з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Вони обговорили законопроект, який обмежить вплив російської церкви на українські релігійні організації.

Раніше комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.

Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву Московського патріархату звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Також повідомлялося, що у селі Зміївка, що на Херсонщині російська армія знищила Свято-Архангело-Михайлівську церкву XIX століття, яка колись була шведською лютеранською кірхою, а потім стала православним храмом.