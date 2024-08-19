Володимир Спиридонов, фото: пресслужба Росгвардії

Служба безпеки України оголосила про підозру ще одному російському військовому посадовцю, причетному до окупації Миколаївської області. Мова про командувача Уральським округом військ Нацгвардії РФ генерал-лейтенанта Володимира Спиридонова.

Текст підозри опублікований на сайті Генеральної прокуратури.

Згідно матеріалів справи, у 2022 році він обійняв посаду командира допоміжного пункту управління «ЮГ» Північно-кавказького округу на херсонському напрямку.

В обовʼязки пункту під керуванням Спиридонова входило керівництво діями військових частин, збір інформації на відповідних ділянках, донесення щодо результатів бойових завдань, управління маневром сил та засобів під час змін обстановки.

У його зоні діяльності знаходились 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативна група:

12 окремий загін спеціального призначення — встановлення контролю в Снігурівці та в селі Братівка у Баштанському районі з 8-ма КПП і двома маневреними групами;

з 8-ма КПП і двома маневреними групами; тактична група 94 полку оперативного призначення — розвідувально-поушкові роботи та незаконне затримання в Бериславському районі;

тактична група 146 спеціального моторизованого полку — встановлення контролю в Бериславі;

тактична група 35 окремого розвідувального загону;

тактична група 145 спеціального моторизованого полку;

оперативна група допоміжного пункту управління угруповання військ (сил).

Дії Володимира Спиридонова призвели до поранень та загибелі тисяч цивільних людей, економічна і гуманітарна блокада регіону, незаконні затримання і позбавлення волі, незаконне вилучення транспорту, затримання місцевого населення, катування і вбивства.

Йому заочно повідомлено підозру за частиною 2 статті 437 КК України — ведення агресивних воєнних дій, вчинених за попередньою змовою групи осіб. Це передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до цього була оголошена підозра командувачу Південного округу військ Нацгвардії РФ Ігорю Турченюку, який в 2022 році був одним з керівників окупації Миколаївщини та Херсонщини.