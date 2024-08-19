Володимир Кудрицький. Фото пресслужба "Укренерго"

Магістральна мережа України здатна передавати необхідні обсяги електроенергії до будь-якого регіону держави незважаючи навіть на нові обстріли.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Якщо говорити про магістральну мережу, якою управляє «Укренерго», то на сьогоднішній день, попри те, що наші об’єкти теж постійно обстрілюють, ні до яких мережевих обмежень ці обстріли, на щастя, не призводять. І ми здатні сьогодні своєю магістральною мережею транспортувати необхідні нашим споживачам обсяги електроенергії у будь-який регіон», — сказав Володимир Кудрицький.

За його словами, основна проблема полягає в обсягах виробництва необхідної кількості електроенергії. Разом з тим ситуація з імпортом електроенергії з Європи непроста, оскільки на європейський ринках збільшене споживання, а також зросли і ціни. У той же час українські компанії, які закуповували електроенергію, наразі перестали це робити через відсутність відключень. Тому тепер їм доведеться повертатися до цієї практики.

«Виробництво електроенергії не таке велике, як нам би хотілося — через масові пошкодження електростанцій. Це ті самі 9 гігават потужностей, які нам ворог пошкодив або знищив, про які говорив і Президент, про які часто говорять урядовці. Саме пошкодження генеруючих потужностей сьогодні призводить до певного дефіциту внаслідок російських атак», — додав він.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївобленерго» знову починає запроваджувати графіки відключення світла. 19 серпня планують застосовувати одну чергу відключень з 17:00 до 21:00.