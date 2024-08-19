Нова марка «Все буде UA!»

Укрпошта представила нову марку «Все буде UA!» до 33-х роковин незалежності України.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, за символізм і творчість під час створення марки відповідав Нікіта Тітов, він же автор відомого поштового випуску «Передова». Марку випустять до 24 серпня, коли Україна відзначатиме 33-ту річницю незалежності.

«Сьогодні, 19 серпня, Всесвітній день філателії, яку, звісно, вже важко уявити без українських марок. Тому ми вирішили, що саме сьогодні варто представити та відкрити передзамовлення на нову марку, присвячену Дню Незалежності — «Все буде UA!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Миколаївщині випустили поштову марку та поштовий художній конверт «Збережемо Бузький Гард».