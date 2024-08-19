Евакуація. Фото з Pixabay

У Донецькій області міста Покровськ на Донеччині збільшилися темпи евакуації — щодня виїжджає 500-600 людей.

Про це сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, передає Радіо Свобода.

За його словами, вже цього тижня у місті можуть запровадити примусову евакуацію дітей.

«В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей», — розповів Сергій Добряк.

За його словами, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом.

Також Сергій Добряк додає, що враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби, але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

«На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що через тиждень там буде усе згортатися потихеньку», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5-ти і 10-ти кілометрів від лінії зіткнення, а також запроваджуються обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні.

Раніше голова Юнаківської громади Олена Сіма розповіла про складну ситуацію на прикордонні з РФ території Сумщини. Деякі мешканці відмовляються евакуюватися, не бажаючи залишати свої домівки.