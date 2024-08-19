У Южноукраїнську для потреб правоохоронців громади придбали два автомобілі RENO.
Про це повідомили у Миколаївському регіональному відділенні Асоціації міст України.
Нещодавно в Южноукраїнську передали два автомобілі RENO правоохоронним органам, ключі від нових машин вручили керівництву відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП у Миколаївській області.
Зазначається, що автомобілі були придбані за кошти субвенції з бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади. На це було виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень.
Уже найближчим часом отримані автомобілі сприятимуть оперативній роботі працівників карного розшуку та патрульної поліції.
Нагадаємо, що Естонія передала Україні як гуманітарну допомогу пʼять укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.
У Южноукраїнську для потреб правоохоронців громади придбали два автомобілі RENO.
Про це повідомили у Миколаївському регіональному відділенні Асоціації міст України.
Нещодавно в Южноукраїнську передали два автомобілі RENO правоохоронним органам, ключі від нових машин вручили керівництву відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП у Миколаївській області.
Зазначається, що автомобілі були придбані за кошти субвенції з бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади. На це було виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень.
Уже найближчим часом отримані автомобілі сприятимуть оперативній роботі працівників карного розшуку та патрульної поліції.
Нагадаємо, що Естонія передала Україні як гуманітарну допомогу пʼять укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.