Нові автомобілі правоохоронців. Фото: Виконком Южноукраїнську

У Южноукраїнську для потреб правоохоронців громади придбали два автомобілі RENO.

Про це повідомили у Миколаївському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Нещодавно в Южноукраїнську передали два автомобілі RENO правоохоронним органам, ключі від нових машин вручили керівництву відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП у Миколаївській області.

Зазначається, що автомобілі були придбані за кошти субвенції з бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади. На це було виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Уже найближчим часом отримані автомобілі сприятимуть оперативній роботі працівників карного розшуку та патрульної поліції.

Нові автомобілі правоохоронців. Фото: Виконком Южноукраїнську

Нові автомобілі правоохоронців. Фото: Виконком Южноукраїнську

Нагадаємо, що Естонія передала Україні як гуманітарну допомогу пʼять укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.