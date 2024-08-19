В Україні триває рекрутингова кампанія. Фото: Національна гвардія України

В Україні триває рекрутингова кампанія з набору громадян та військовозобов'язаних у підрозділи. Українці самі можуть обрати, до лав якої бригади хочуть долучитися.

Про це повідомляють у Національній гвардії України.

«Важливий кожен і кожна. Всі, хто докладає титанічних зусиль для захисту нашої держави. Якісна підготовка — це фундамент нашої оборони і можливість для звільнення територій, які страждають від ярма неволі окупанта», — зазначають там.

Усі охочі можуть обрати свій підрозділ і бажану спеціальність за декілька кліків на сервісі рекрутингу від Нацгвардії за посиланням.

Нагадаємо, що за перший тиждень роботи рекрутингового центру української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.