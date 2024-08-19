Олександр Корнієнко в Медіацентрі Україна

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне питання заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.

Про це повідомив перший заступник Голови ВРУ Олександр Корнієнко в Медіацентрі Україна

За його словами, це питання про регулювання діяльності релігійних організацій стоїть в порядку денному одним з перших.

«Фактично це законопроєкт, який в народі називається «про заборону московської церкви чи зв’язків з москвою для церков». Президент, до речі, по цьому законопроєкту висловлювався, і ми чули його підтримку, підтримку Голови Офісу вчора. Позавчора була також комунікація — Українська рада церков підтримала, і наші всі святі отці висловилися, всіх конфесій — і Греко-католицької церкви, і, звичайно, Православної церкви України. Я думаю, що цей законопроєкт важливо таки прийняти, бачимо які дискусії в суспільстві викликає це питання», — зазначив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.