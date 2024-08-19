«Асканія-Нова», фото з відкритих джерел

Росія знищує біосферний заповідник «Асканія-Нова», що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.

Про це повідомив директор заповідника «Асканія-Нова» Віктор Шаповал у коментарі «Суспільному. Херсон».

Таким чином він заперечив заяву очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна про те, що «заповідника більше немає».

«Вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально», — зазначив Прокудін в інтерв’ю «РБК-Україна».

Водночас Віктор Шаповал вважає, що поки зарано говорити про повну руйнацію заповідника.

«Це процес, що відбувається, але не доконаний факт. На сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування», — розповів він.

Керівник заповідника додав, що значна територія заповідного степу потерпіла внаслідок пожеж, спричинених різними факторами. За його словами, через стихію вигоріло понад 2000 гектарів землі.

Ці випадки фіксує спеціальна комісія при Херсонські ОВА, а також Державна екологічна інспекція України. Крім того, правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом пошкодження заповідної території.

«Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії й окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника — ні», — зазначив директор.

У коментарі для «УП. Життя» Віктор Шаповал також розповів про шкоду, якої заповіднику завдали росіяни.

Зокрема, що регулярні польоти російської авіації над територією заповідника спричиняють стрес та трамування тварин. У деяких випадках ушкодження стають причиною смерті тамтешніх звірів.

Крім того, шкоди флорі та фауні «Асканії-Нова» завдає недбалість окупаційної влади.

«У листопаді 2023 року внаслідок злочинної недбалості російської окупаційної адміністрації та несвоєчасної перегонки у зимові приміщення, загинуло чотири особини буйвола кафрського (африканського, — прим.). Попри відʹємні нічні температури повітря ці теплолюбні тварини залишались у відкритому степу, тому до 17 листопада з інтервалом у 2-3 дні загинули ще три особини», — розказав Віктор Шаповал.

У другому кварталі 2023 року у Великому Чапельському поді (абсолютній заповідній низовині) «Асканії-Нова» загинуло до 150 дорослих антилоп. Їхні розкладені тіла та кістяки знайшли після пожежі наприкінці травня 2023 року.

За період окупації біосферного заповідника на його території сталося 69 пожежі, внаслідок яких вигоріло 7109 гектар території.

Водночас частина території заповідника досі залишається недоступною для обстежень і виявлення реальних наслідків російської окупації. Зокрема, достеменно невідомо про масштаби вирубки та пошкодження окупантами деревних насаджень у новій частині дендрологічного парку.

Ці випадки фіксує спеціальна комісія при Херсонські ОВА, а також Державна екологічна інспекція України. Крім того, працюють правоохоронці.

«У відповідь на звернення спеціальної адміністрації Біосферного заповідника «Асканія-Нова» за даними фактами відкрито чотири кримінальні провадження», — сказав Віктор Шаповал.

Нагадаємо, у заповіднику «Асканія-Нова» майже втрачене колекція кафрського буйвола через халатність окупаційної влади. За словами Віктора Шаповала, майже вся колекція кафрського буйвола загинула через переохолодження. Теплолюбний вид до холодів утримували на відкритому просторі. Це результат бездіяльності окупаційної адміністрації заповідника. Також загинула значна кількість сайгаків.