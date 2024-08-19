Електрична лампа, фото з відкритих джерел

Енергетики попередили, що застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на годину вперед.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК «Укренерго».

«Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30. У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Споживання об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості обмежуватися не буде», — повідомили в компанії.

Раніше обленерго інформували, що попередньо графік відключень електроенергії на понеділок посунули на пів години: вони мали початися з 17:30 (замість анонсованих напередодні 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївобленерго» знову починають запроваджувати графіки відключення світла з 19 серпня.