Енергетики попередили, що застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на годину вперед.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК «Укренерго».
«Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30. У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Споживання об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості обмежуватися не буде», — повідомили в компанії.
Раніше обленерго інформували, що попередньо графік відключень електроенергії на понеділок посунули на пів години: вони мали початися з 17:30 (замість анонсованих напередодні 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївобленерго» знову починають запроваджувати графіки відключення світла з 19 серпня.
Енергетики попередили, що застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на годину вперед.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК «Укренерго».
«Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30. У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Споживання об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості обмежуватися не буде», — повідомили в компанії.
Раніше обленерго інформували, що попередньо графік відключень електроенергії на понеділок посунули на пів години: вони мали початися з 17:30 (замість анонсованих напередодні 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївобленерго» знову починають запроваджувати графіки відключення світла з 19 серпня.