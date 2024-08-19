Микола Тищенко, Фото: Getty Images

Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Як повідомляє Суспільне, парламентар перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня 2024 року.

Зазначається, що Микола Тищенко має інформувати про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами, визначеними судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі

У центрі Дніпра, 20 червня, невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра «Сина» Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для «викриття ботоферм». Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що «ця людина входить до «силового блоку» в організованому злочинному угрупуванні».

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка народного депутата Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України та його вчинки йому давно незрозумілі. Голова ОП зазначив, що правоохоронним органам «є на що реагувати».