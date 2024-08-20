Двоє рядових російської армії у квітні 2022 року, коли місто Ізюм було окуповане, обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Їх засуджено до 11 років увʼязнення.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, суд визнав винними двох російських військовослужбовців віком 20 та 25 років у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою. Їм призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі.

За даними слідства, це були двоє російських рядових військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду — гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону.

Двох військових РФ засудили за крадіжку в ювелірному магазині в Ізюмі / Фото: Харківська обласна прокуратура Двох військових РФ засудили за крадіжку в ювелірному магазині в Ізюмі / Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що користуючись тим, що магазин було пошкоджено, вони проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали.

Російські військові спричинили власнику магазину матеріальну шкоду на суму понад вісім мільйонів гривень.

Вирок винесено Дзержинським районним судом Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вказаного судового рішення.

Оскільки засуджені поки що переховуються від українського правосуддя, строк відбуття ними покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вони ухиляються від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, Верховна Рада у 10 разів підвищила поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки.