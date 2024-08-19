Церемонія нагородження миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив відзнаками бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 42-ї окремої механізованої бригади.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

За надійне тримання оборони на важливих рубежах морські піхотинці були нагороджені почесними нагрудними знаками.

— Вдячний кожному нашому захиснику і захисниці за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу та за щоденну невтомну боротьбу з агресором, — написав головком.

Церемонія нагородження миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП Церемонія нагородження миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП Головком Олександр Сирський, фото: 36 ОБрМП

Церемонія нагородження завершилась традиційним обміном коїнами між комбатом чорного батальйону та Головнокомандувачем, а також врученням бригадного прапора.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагрудний «Хрест хоробрих» бойовому медику з Миколаївської області Олександру Раковському.