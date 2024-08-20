Центр з підтримки розвитку дошкільнят на Миколаївщини, фото: Укрінформ

На території Южноукраїнської громади з початку навчального року мають запрацювати 5 дитсадків та центрів творчості та розвитку дітей.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради.

Зокрема в самому Южноукраїнську працюватимуть 4 заклади дошкільної освіти в змішаному режимі, тобто поєднуватиме очну і дистанційну форми навчання.

Очно в громаді працюватиме наразі лише дитсадок в Костянтинівці.

Крім того, для дітей в змішаному форматі запрацюють Центр дитячої та юнацької творчості, Центр розвитку та Станція юних техніків.

Однак міська влада зазначає, що форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації в кожному населеному пункті.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив відкриття частини міських шкіл та дитячий садків з 1 вересня 2024 року.

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