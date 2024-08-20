Заповідника «Кам’яні могили», фото: rest.guru.ua

Російські війська розмістили табори та свою техніку на території унікального заповідника «Кам’яні могили» біля села Назарівка Маріупольського району у Донецькій області.

Своїми діями вони знищили урочище, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, останнім місяцем саме біля заповідника спостерігається посилене накопичення російських військ.

«З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник «Кам’яні могили» знищено», — зазначив Петро Андрющенко.

Він зауважив, що це вже другий заповідник, знищений росіянами на території району. Першим окупанти знищили бомбами та розміщенням військових заказник «Меотида», що простягається від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама.

«Унікальне місце гніздування птахів в Червоній Книзі втрачено. Одним з останніх знищено росіянами заради забави в селі Білосарайська Коса», — додав радник мера.

Нагадаємо, також росіяни в окупованому Маріуполі знищили екскаваторами історичну пам'ятку України та Світу — курган Дід, що датується 5 тисячоліттям до нашої ери.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.