Крейсер «Москва», квітень 2022 року, Фото: Mike Right / Twitter

Росії буде складно відновити свій флот через недоступність військово-морської бази в окупованому Криму. Це впливає на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, цитує Укрінформ.

За його словами, відновлення флоту для РФ зараз «обʼєктивно дуже складна задача».

«Крим для росіян все одно, хоч вже і номінально, залишається фактично основним логістичним хабом, основною військово-морською базою. Проблема в тому, що вона зараз для них фактично недоступна для експлуатації в тому режимі, в якому їм треба. Тому вони стикаються з відсутністю тієї ремонтної бази, яка їм потрібна», — пояснив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що це впливає як на порядок виконання бойових завдань, так і на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.

«Імовірно, вони будуть намагатись якось щось налагодити в Новоросійську, але навряд чи в Криму», — зазначив він.

Нагадаємо, сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Раніше Дмитро Плетенчук заявив, що ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму вже немає. Останнім кораблем, який росіяни утримували в окупованому Криму, був малий ракетний корабель «Аскольд».