Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони. Фото: Миколаївська міська рада

Громада Миколаєва продовжує надавати допомогу Силам оборони та безпеки України. Нашим захисникам передають найнеобхідніше. Так, одному зі спецпідрозділів Національної поліції, який виконує бойові задачі на фронті, передали чергову партію FPV-дронів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Національна поліція та ГУ Національної поліції в Миколаївській області разом з Силами безпеки і оборони бере активну участь в захисті держави. Дякую міському голові та депутатському корпусу, що вирішили питання передачі дронів. Ця техніка допоможе в нашій безпосередній бойовій роботі», — подякував начальник ГУ Національної поліції в Миколаївській області Сергій Махно.

Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони. Фото: Миколаївська міська рада

Дрони цієї комплектації вже пройшли бойове хрещення та отримали схвальні відгуки від 36 та 79 бригад.

«Міська програма допомоги нашим військовим підрозділам продовжує свою роботу. Це перші FPV-дрони, які ми передаємо спецпідрозділам поліції, але, маю надію, що ми зможемо продовжити нашу співпрацю надалі. Сподіваюся, ці дрони допоможуть нищити ворога і ворожу техніку, наближаючи нашу перемогу. Дякую вам за службу!», — сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як уточнили у пресслужбі міської ради, громада Миколаєва надає допомогу нашим захисникам і захисницям на регулярній основі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони і безпеки України отримали допомогу на загальну суму, що перевищує 840,8 мільйонів гривень.

Від громади Миколаєва спецпідрозділу поліції передали бойові дрони. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві обговорювали запуск програми, спрямованої на підтримку Збройних сил України шляхом забезпечення військових дронами, розробленими місцевими інженерами.