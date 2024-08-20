Обстріл Мирнограда Донецької області, Фото: ДСНС

У Мирнограді Донецької області продовжується евакуація цивільних, однак деякі батьки приховують своїх дітей. Правоохоронці проходитимуть по домівках, щоб розшукати їх.

Про це в етері Радіо Свобода розповів виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

«Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде — як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть недостовірну інформацію, що діти давно виїхали. Будемо подомовий обхід (робити, — прим.). Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів», — заявив Юрій Третяк.

Він також закликав людей евакуюватися якомога швидше з Мирнограда і Мирноградської громади, бо далі ситуація буде лише погіршуватися і «краще не буде».

Наразі лінія фронту розташована менш ніж за пʼять кілометрів від Мирнограда. За даними місцевої влади, у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.

Юрій Третяк сподівається, що до кінця цього тижня ця кількість зменшиться до 10 тисяч.

«Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей», — зауважив він.

У МВА додали, що людей, яких не встигнуть вивезти з міста, очікує лише життя під постійними обстрілами, можливо без води та світла.

Нагадаємо, у Донецькій області у місті Мирноград росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі.

На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. 41-річна жінка померла в лікарні. Серед поранених восьмеро людей віком від 20 до 62 років, а також 16-річний хлопець.