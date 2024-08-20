Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести»

Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Гроші на укриття в школах отримають Чернігівська, Херсонська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська області.

Також Уряд розподілив майже 216 мільйонів гривень на шкільні автобуси.

«Цьогоріч у держбюджеті вже було передбачено 2,5 мільярдів гривень на будівництво шкільних укриттів та 1 мільярд гривень — на закупівлю шкільних автобусів», — додав Денис Шмигаль.

Він зауважив, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде мають закупити щонайменше 500 шкільних автобусів.

«Таким чином буде забезпечене регулярне підвезення школярів до освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть вчитися очно», — вважає Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що 13 серпня 2024 року Уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Станом на червень 2024 року у миколаївських школах облаштували 22 укриття від початку повномасштабної війни. Наразі триває ремонт ще в 16 закладах освіти.

Станом на серпень 2024 року у закладах освіти Миколаївської області потрібно облаштувати ще близько тисячі укриттів. Це дитячі садочки, школи, виші.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.