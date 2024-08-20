Голосування у Верховній Раді. Фото: depositphotos

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 11410 щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт підтримав 341 парламентар.

«Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК — позбавлення держнагород, і визначається злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО», — написав він.

Нагадаємо, що 15 серпня Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити «зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.