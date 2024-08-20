Вулиця Хрещатик у Києві, фото: wikiway

Державна інспекція архітектури та містобудування надала дозвіл на будівництво офісно-готельного комплексу «Столичний» на Хрещатику у центрі Києва.

Замовником будівництва стала компанія «Грааль», свідчать дані реєстру будівельної діяльності.

Бенефіціари компанії — Ігор Ніконов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) і Олег Гавриляк, пише LIGA.net.

У 2003 році Київська міськадміністрація визнала цю фірму переможцем інвестиційного конкурсу на реконструкцію Європейської площі з будівництвом комплексу нежитлових приміщень і облаштуванням підземного простору під Хрещатиком (від Майдану до Європейської площі) і під вулицею Грушевського (від Європейської площі до будинку №4).

Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса — офісно-готельного комплексу «Столичний» на кілька десятків поверхів.

Ці плани призвели до протесту громадськості, оскільки земельна ділянка розташована в межах історичного ареалу пам'ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об'єкта ЮНЕСКО.

У 2021 році Київська міська рада проголосувала за поновлення Граалю договору оренди земельної ділянки на вулиці Хрещатик, 5 і передання сусідньої земельної ділянки на вулиці Грушевського, 4Б під забудову.

Тоді депутатам показували передпроєктні зображення, в яких про будівництво хмарочоса вже не йшлося. На рендерах було показано проєкти будинків в один рівень із сусідніми.

Планують два будинки на 10 поверхів кожен. Інвестор також збирається побудувати підземний паркінг на 146 автомобілів.

Нагадаємо, ексдепутат Київської міськради самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу її у власність чи надання у користування.