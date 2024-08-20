Жителі Миколаєва уже майже 2,5 роки не мають централізованого постачання питної води, архівне фото НикВести

Президент України Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Про це пишуть «НикВести».

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо забезпечення водою територіальних громад Дніпропетровської та Миколаївської областей. В Офісі Президента повідомили про рішення «прискорити початок будівництва» водогону з Нової Одеси для забезпечення Миколаєва прісною водою.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сподівається, що вода в Миколаєві буде влітку 2025 року, архівне фото НикВести

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та наради з Володимиром Зеленським щодо питання води розказав детальніше про прийняте рішення.

– Маємо гарні перспективи. Президент дав доручення будувати водогін для Миколаєва по швидкому варіанту. Готуються відповідні протокольні доручення. Маємо зараз надію з датою: літо 2025 року. І це в три рази швидше, ніж планувалось. Так, попереду ще багато роботи, але є воля президента, є відповідні доручення, є надія, що це буде точно реалізовано у ці строки. Закачуємо рукава, починаємо працювати, - сказав Віталій Кім.

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, сьогодні також висловився з приводу водозабезпечення регіонів. У повідомленні, розміщеному на Урядовому порталі, йдеться, що сьогодні, 20 серпня, під час засідання Кабмін схвалив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Ідеться про 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.

За словами Дениса Шмигаля, програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин.

«Як зауважив очільник Уряду, за результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою. А до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях», - йдеться у публікації.

Зруйнований водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходив через Херсонську область, квітень 2022

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, у свою чергу, повідомило, що Програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій схвалена на період до 2030 року.

— Пошкоджені гідротехнічні споруди, канали, трубопроводи, розграбоване майно та обладнання біля лінії фронту, підрив росіянами греблі Каховської ГЕС – як результат, маємо 9 регіонів, де необхідні негайні дії. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Кіровоградська, Одеська, Харківська та Херсонська області, - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Реалізація програми передбачає:

800 млн куб. м води для маловодних регіонів щороку за рахунок перекидання;

акумуляція 1,6 млрд кубічних метрів води;

понад 3 тис. км нових водопроводів;

250 нових та реконструйованих насосних станцій;

20 відремонтованих гідротехнічних споруд;

460 свердловин для альтернативного водозабезпечення;

3,9 млн жителів фронтових областей, які мають доступ до питної води (після деокупації в уряді розраховують на 9 млн людей).

Водогін для Миколаєва

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «НикВести

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «НикВести», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «НикВести», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.