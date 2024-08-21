Автобус. Фото: depositphotos

В Україні запрацював новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти всю необхідну інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.

Про запуск повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Мінінфраструктури планує охопити 100% міжнародних маршрутів, щоб усі квитки можна було придбати онлайн на порталі https://autobus.gov.ua/

Зокрема, портал допоможе користувачам:

обрати перевіреного та легального перевізника;

спланувати безпечний маршрут;

дізнатися, через який пункт пропуску проходитиме автобус і чи є фізичні черги.

Кожен користувач зможе знайти зручний для себе маршрут, перейти на сайт перевізника та придбати квиток безпосередньо.

Відзначається, що перевізники, які приєднаються до порталу, отримають безкоштовну можливість стати партнерами єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

У травні повідомлялося, що до порталу приєдналися вже шість компаній, серед яких є як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків.

Нагадаємо, що в березні 2024 року Уряд розпочав реформу автобусних пасажирських перевезень, яка має на меті поліпшити сервіс для пасажирів та створити сприятливі умови для легальної роботи перевізників.