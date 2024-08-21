Комплкс С-300. Фото: Defense Express

В ніч на 21 серпня українські військові завдали удару по позиціях зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ у Ростовській області Росії.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти використовують комплекси С-300 для по Україні.

У цьому ударі взяли участь підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ у співпраці з іншими частинами Сил оборони. Військові націлилися на позицію зенітного ракетного комплексу С-300 противника.

«Згідно з даними об’єктивного контролю, у зазначених точках були зафіксовані вибухи. Точність ураження ще розвідується», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня українські воїни завдали ударів по зенітних ракетних комплексах на території тимчасово окупованого Криму. Раніше десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.