Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

Якщо не буде форс-мажорів – вже наступного тижня по Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Громадського радіо».

«Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) — будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень», — пояснив Володимир Кудрицький.

Також він розповів, на багатьох об’єктах критичної інфраструктури споруджений захист по периметру об’єктів. Він складається з біг-бегів або з габіонів, які наповнені піском, і захищають від уламків.

Також захищають обладнання і від прямого влучання. Для цього будують великі конструкції, на кожну з них іде більше двох тисяч кубометрів бетону, сотні тонн арматури і металевих балок перекриття.

Нагадаємо, що у середу, 21 серпня, в Миколаївській області діятиме графік погодинних відключень.