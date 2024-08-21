Оксана Єльчієва, Фото пресслужби Миколаївської ОВА

На території Миколаївської області облаштували шість Центрів життєстійкості. Вони є у Миколаївській, Казанківській, Вознесенській, Березанській, Коблівській та Кривоозерській територіальних громадах.

Про це у вівторок, 20 серпня на брифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва, повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

— Центри життєстійкості – простори, які максимально доступні та безбар’єрні. Адже вони розраховані на широку авдиторію і надання послуг людям з різними потребами. Працюють за принципом «єдиного вікна». Тут надають соціально-психологічну допомогу, інформують про соціальні послуги, консультують про сферу зайнятості та правову допомогу. На мою думку, такі Центри життєстійкості є місцем сили та відновлення для кожної людини, незалежно від віку, гендеру, соціального статусу тощо, – повідомила Оксана Єльчієва.

Зазначимо, Миколаївщина реалізує державну програму створення Центрів життєстійкості у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською.