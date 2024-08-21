Ухилення від мобілізації. Фото: pixabay

До суду передали справу посадовця Приморського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі, якого підозрюють в заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, за свої послуги підозрюваний вимагав від 4,5 до 7 тисяч доларів і зміг заробити щонайменше один мільйон доларів.

«ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних», – йдеться у дописі.

Посадовець обвинувачується в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Йому загрожує до 6 років вʼязниці.

Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.