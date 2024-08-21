Законопроєкт №11391. Фото з відкритих джерел

У середу, 21 серпня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11391, який передбачає відстрочку для тих, чиї близькі родичі загинули на війні.

Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, «за» проголосували 310 народних депутатів.

«Рада підтримала одразу в цілому №11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану», — зазначив він.

Нагадаємо, що 19 серпня Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами.