Олігарх Ігор Коломойський. Фото: РБК-Україна

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Ігорю Коломойському інкримінують порушення за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Розслідування стосується незаконних операцій із банківськими документами, коли підозрюваний фактично не вніс 5,8 мільярдів гривень у касу банку і заволодів понад 5,3 мільярдами гривень, які згодом були легалізовані.

«Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 мільярда гривень», — зазначила пресслужба БЕБ.

Правоохоронці також додали, що під час розслідування доведено факт організації Коломойським привласнення понад 3,3 мільярди гривень «Укрнафти» та компаній, які укладали договори про спільну інвестиційну діяльність.

«Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів на роботи, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 мільярди гривень підозрюваний легалізував», — йдеться в повідомленні.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Однак зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень — до 2,4 мільярдів гривень.