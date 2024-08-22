Вакцина від коронавірусу COVID-19, фото: Maksim Goncharenok

За першу половину серпня в Україні на новий штам коронавірусної інфекції COVID-19 захворіли більш як 26 тисяч людей. Цей показник вдесятеро перевищує дані за червень.

Такі цифри озвучили в Міністерстві охорони здоров’я, пишуть «НикВести».

Мова йде про новий субваріант ковіду «Omicron» — «FLiRT». У МОЗ зазначають, що попри пікову захворюваність, навантаження на медсистему в питанні госпіталізації не критичний. Про це розказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

— У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли ми почали реєструвати появу штаму, – ми вже бачили майже 12 тисячі. За першу половину серпня трішки більше ніж 26 тисяч українців звернулись за наданням медичної допомоги, - сказав Ігор Кузін.

На стаціонарному лікуванні перебувають до 2500 пацієнтів. Більше 80% — це пацієнти старші 60 років, які взагалі не отримували вакцину від ковіду, або не вакцинувались протягом останнього року.

— Стосовно основних особливостей, варто зазначити те, що він поки що не характеризується якимось підвищеним рівнем госпіталізації, або якимось надзвичайно складним перебігом, але він по своїм характеристикам набагато швидше передається та дуже швидко викликає таку хвилеподібну захворюваність, - повідомив головний державний санітарний лікар України.

Цей штам, який назвали «FLiRT» вперше зафіксували у світі у березні 2024 року, і багато країн почали повідомляти про суттєве зростання захворюваності.

— В Україні очікували його, тому що по суті — це природна мутація ковіду, але, дійсно, він в Україні викликав трішки більш ранню захворюваність, ніж ми очікували. І тому ми бачимо, що точно так само, як і інші країни світу, ми почали фіксувати зростання кількості випадків інфікування, точно так само і випадків звернень до сімейних лікарів. Разом з тим, попри таке перевищення, перебіг цього захворювання є класичним до всього підвиду «Омікрон». Це говорить про те, що це достатньо легкий перебіг у тих людей, які мають повний курс вакцинації. Та у людей, які мають вік старші 60 років або мають супутні неінфекційні захворювання, можливий важкий перебіг, - розказав Ігор Кузін.

Стосовно основних особливостей, варто зазначити те, що він поки що не характеризується якимось підвищеним рівнем госпіталізації, або якимось надзвичайно складним перебігом, але він по своїм характеристикам набагато швидше передається та дуже швидко викликає таку хвилеподібну захворюваність.

Кілька днів тому Миколаїв відвідала делегація громадської організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», до складу якої увійшли інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, президент ГО Ольга Голубовська, член Комісії з біобезпеки та біозахисту при Раді національної безпеки і оборони України Наталія Виноград та лікар-епідеміолог Центру громадського здоровʼя України Світлана Балтіна.

Виступаючи перед учасниками заходу, на відкритій частині якого були присутні кореспонденти «НикВести», Ольга Голубовська заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

Головна експертка з біобезпеки РНБО, докторка медичних наук Наталія Виноград, своєю чергою, заявила про те, що Україна має готуватися до «біотероризму та штучних епідемій».

У Первомайську Миколаївської області зафіксували ріст захворювання на COVID-19. За тиждень захворіло 48 людей.

В серпні 2024 року Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.