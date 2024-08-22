Влучення дрона по російському складу боєприпасів та пального на окупованій Кінбурнській косі. Скриншот з відео ВМС ЗСУ

Військово-морські сили України завдали удару по російському складу боєприпасів та пального, розташованому на Кінбурнській косі в Чорному морі.

Про успішну операцію повідомили в командуванні ВМС ЗСУ у четвер, 22 серпня.

Атака була здійснена підрозділом «Black Six», який спеціалізується на виконанні подібних завдань.

Влучення дрона по російському складу боєприпасів та пального на окупованій Кінбурнській косі. Скриншот з відео ВМС ЗСУ Влучення дрона по російському складу боєприпасів та пального на окупованій Кінбурнській косі. Скриншот з відео ВМС ЗСУ Влучення дрона по російському складу боєприпасів та пального на окупованій Кінбурнській косі. Скриншот з відео ВМС ЗСУ

ЗСУ також оприлюднили відео, на якому можна побачити момент удару та подальшу масштабну пожежу, що охопила склад після атаки дрона.

Нагадаємо, що воїни групи «Циклон» Міжнародного легіону ГУР МО знищили низку російських цілей на Кінбурнській косі.

Також 9 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили десантну операцію на окупованій російськими військами Кінбурнській косі. В результаті рейду знищили шість одиниць броньованої техніки та близько трьох десятків росіян.