Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «НикВести»

За 2024 рік в Баштанському районі планували обстежити 6 тисяч гектарів ріллі. Протягом пів року сапери ДСНС очистили від вибухонебезпечних небезпечних предметів 190 гектарів.

Про це під час брифінгу 21 серпня розповів начальник Баштанської райвійськадміністрації Владислав Дмитрів, пишуть «НикВести».

«Особливо там, де була достатньо активна база, фаза лінії зіткнення, пойма річки Інгулець, колишня лінія розміжування, там є велика проблематика», — сказав він.

Зі 190 гектарів землі, які обстежили ДСНС цьогоріч вилучили 512 вибухонебезпечних предметів.

«190 гектарів і 512 ВНП. Ви розумієте, на скільки на скільки землі забруднені цими залишками. Ми не забуваємо, що війна поруч, війна триває, і сьогодні майже щоночі ми ж бачимо наслідки цього всього», — сказав Владислав Дмитрів.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

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