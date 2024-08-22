Укриття в Курську. Фото з Telegram

У Курську, Курчатові та Залізногорську почали монтувати залізобетонні укриття.

Про це повідомляє влада Курської області.

Бетонні модульні укриття встановлюватимуть у місцях масового скупчення людей. Мова йде про 60 основних «зупинкових павільйонів» в обласному центрі.

Аналогічні заходи проводяться в Залізногорську. Там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів. У Курчатові також встановлять укриття, їхню кількість і точки розміщення буде позначено найближчим часом.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

15 серпня представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.

22 серпня Міністр оборони Рустем Умєров озвучив мету операції, яку Збройні Сили України проводять у Курській області. Метою ЗСУ у ході операцій на території Росії у прикордонних районах є, зокрема, зниження для ворога можливостей атакувати населені пункти України.