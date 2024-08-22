Заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль висловив сподівання збільшити популярність місцевого сайту з ритуальних послуг.

Про це йдеться у публікації політика у Фейсбук.

Мова про сайт місцевого комунального підприємства «Муніципальна ритуальна служба», який, за його словами, працівники КП розробили самотужки без витрат бюджету.

«Спробую прорекламувати сайт МКП «Муніципальна ритуальна служба». Прошу зважити, що я не маркетолог. Ритуал поховання рідних і близьких та відвідування кладовища - це частина нашої культури. Мета створення сайту - не тільки донесення інформації, а й сучасний підхід до надання послуг. За посиланням можна не тільки ознайомитись з усіма видами послуг, а ще і є можливість замовити їх та сплатити не виходячи з дому (почали з платної довідки, а незабаром внесемо всі інші послуги).Наразі сайт відвідують близько 2 тисяч користувачів на місяць. Після моєї реклами надіюсь, що відвідуваність збільшиться, - написав віцемер Чернівців.

За його словами, по Україні в іншому жодному місті немає подібного ресурсу, де можна отримати інформацію про послуги ритуальної служби та їх вартість.

Зазначимо, що у Миколаєві немає сайту комунального міського підприємства «Миколаївська ритуальна служба», де можна було б отримати інформацію про роботу підприємства та вартість послуг по захороненню. На офіційному сайті Миколаївської міської ради є розділ про роботу підприємства. Там опубліковані нормативні документи, які регулюють діяльність підприємства, а також рішення виконкому Миколаївської міськради про встановлення тарифів на послуги о захороненню.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» планує встановити 160 надмогильних споруд з гравіюванням для загиблих військових. На це планують витратити 4 мільйона 580 тисяч гривень.