громадам Миколаївської області передали шкільні автобуси. Фото: Миколаївська ОВА

Чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

По одному транспортному засобу передали в Софіївську та Горохівську громаду, два – в Новобузьку (Баштанський район). Ще три автобуси – в Братську громаду.

Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Автобуси отримали: Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

В облдержадміністрації нагадали, що за кошти цільової субвенції на умовах співфінансування (50 % з державного бюджету та 50% - з місцевих) було закуплено 25 шкільних автобусів для 17 територіальних громад Миколаївської області, включаючи деокуповані громади.

Також нагадаємо, що Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська. Крім того, майже 216 мільйонів гривень виділять на шкільні автобуси.