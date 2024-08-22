З 6 вересня Укрзалізниця призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Одеса.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Поїзд вирушатиме з Києва по середах, п’ятницях та неділях о 14:56 і прибуватиме до Одеси о 22:28.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Одеси по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 і прибуватиме до Києва о 13:49.
Квитки на новий поїзд можна придбати через офіційний застосунок Укрзалізниці, на сайті компанії, в чат-боті, а також у касах вокзалів.
Нагадаємо, що в Україні запрацював новий державний портал, де можна знайти всю необхідну інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.
З 6 вересня Укрзалізниця призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Одеса.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Поїзд вирушатиме з Києва по середах, п’ятницях та неділях о 14:56 і прибуватиме до Одеси о 22:28.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Одеси по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 і прибуватиме до Києва о 13:49.
Квитки на новий поїзд можна придбати через офіційний застосунок Укрзалізниці, на сайті компанії, в чат-боті, а також у касах вокзалів.
Нагадаємо, що в Україні запрацював новий державний портал, де можна знайти всю необхідну інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.