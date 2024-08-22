Прокуратура вимагає повернути у державну власність землі. Ілюстративне фото Агрополіт

Прокуратура вимагає повернути у державну власність землі державного лісового фонду, що розташовані в межах пляжної зони Чорного моря. Цю територію Коблівська сільрада забрала собі у власність.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що 0,99 гектарів лісового фонду, вартістю понад 8 мільйонів гривень, розташовані в зоні відпочинку «Рибаківка». Крім того, це є територія в межах пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря.

У 2014 році суд скасував передачу, а в подальшому і продаж цієї землі приватному товариству з обмеженою відповідальністю. Судове рішення було виконано – права держави на землі лісогосподарського призначення поновлені.

Однак у 2021 році Коблівська сільрада вилучила цю територію із земель державного лісового фонду та зареєструвала право власності за собою. У зв’язку з цим Миколаївська окружна прокуратура звернулася з позовом до господарського суду про скасування реєстрації права комунальної власності. Наразі відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, що На Миколаївщині через суд намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині орендаря намагаються через суд зобов’язати повернути у комунальну власність землю зі ставком вартістю понад 180 мільйонів гривень.