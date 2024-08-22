Артем Чорноморов, народний депутат України, фото: Пресслужба нардепа

Народний депутат від «Слуги народу» Артем Чорноморов разом з миколаївськими нардепами звернувся до керівництва Міністерства економіки з проханням забронювати для регіону водіїв шкільних автобусів.

Про це нардеп Артем Чорноморов повідомив у своєму телеграм-каналі.

У зверненні до міністерки Юлії Свириденко нардеп зазначив, що питання про необхідність забезпечення водіями під час наради з Міносвіти підняв голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, неодноразово цю проблему порушували батьки, діти яких мають піти до шкіл вже у вересні.

— Разом з колегами від Миколаївської області направили звернення до Міністерства економіки з приводу необхідності бронювання водіїв шкільних автобусів. Це надзвичайно важливе питання, оскільки в багатьох населених пунктах області можливість отримання освіти напряму повʼязана з можливістю вчасно та безпечно потрапити учням на заняття з одного населеного пункту до іншого, — написав нардеп.

Звернення народного депутата до Мінекономіки, скриншот з телеграм-каналу Артема Чорноморова

Наразі МОН вже надіслав Міністерству економіки пропозиції щодо внесення змін до постанови від 4 лютого 2015 року № 45 та розпорядження КМУ від 18 березня 2015 року № 493, зокрема в частині внесення до переліку посад і професій військовозобовʼязаних посади водія автотранспортних засобів.

Як відомо, в липні Кабінет Міністрів та Міністерство інфраструктури спростили процес бронювання працівників для компаній, які займаються перевезеннями.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв. Це також впливає на те, що міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.