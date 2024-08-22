Миколаївщина отримає наркозно-дихальні апарати для складних операцій. Фото: МОЗ

Медичні заклади в Миколаївській області отримають частину з 300 сучасних наркозно-дихальних апаратів, які МОЗ України закупило в межах проєкту зі Світовим банком.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Наркозно-дихальні апарати використовують для забезпечення проведення інгаляційної анестезії під час виконання складних оперативних втручань.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив важливість цієї ініціативи, зазначивши, що остання централізована закупівля подібного обладнання проводилася ще у 2009-2010 роках.

— Наркозно-дихальні апарати — надважливе обладнання, без якого не можуть бути виконані високотехнологічні оперативні втручання. Завдяки якісному моніторингу лікарі можуть ефективно та оперативно запобігти небезпечним для життя ситуаціям, контролювати глибину наркозу, що своєю чергою забезпечує безпеку пацієнта під час проведення оперативного втручання, — зазначив він.

Нові апарати оснащені сучасними моніторами життєво важливих показників пацієнта, що дозволяє лікарям відслідковувати стан пацієнта в реальному часі, контролювати концентрацію інгаляційного анестетика та своєчасно реагувати на будь-які зміни під час операції.

Також будуть проводитися навчання медичних працівників щодо використання наркозно-дихальних апаратів.

Нагадаємо, що у січні 2024 року чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.