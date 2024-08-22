Ракетна атака. Ілюстративне фото: УНІАН

Нацполіція попередила про посилення загрози ракетних ударів по Україні 23 та 24 серпня.

Про це йдеться в заяві начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максима Ахрамєєва.

Російські війська можуть атакувати ракетами під час святкування Дня державного прапора та Дня Незалежності. За словами представника Нацполіції, всі підрозділи готові забезпечити посилену безпеку. Керівник департаменту підкреслив високу ймовірність чисельних ракетних обстрілів у ці дні, тому наголосив, що важливо дотримуватися чіткого алгоритму дій під час повітряної тривоги.

Максим Ахрамєєв повідомив, що до безпекових заходів будуть залучені поліція, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Нацполіція закликала громадян самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, залишатися в укриттях, уникати підозрілих предметів та повідомляти про порушення до поліції.

Нагадаємо, що минулого 2023 року у День прапора РФ на сайтах російських компаній, які допомагають окупаційній армії Російської Федерації, з’явилися зображення спалених російських прапорів.