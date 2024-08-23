Міністр оборони Рустем Умєров розповідає про новий додаток «Ветеран +». Фото: Facebook посадовця

Міністерство оборони України у співпраці з іншими держорганами має намір запустити ще один мережевий мобільний додаток – «Ветеран+».

Про це повідомив голова відомства Рустем Умєров на форумі «Україна. Ветерани. Єдність».

— Наш наступний крок разом з іншими міністерствами – це додаток «Ветеран+». Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже у роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід, – заявив Рустем Умєров.

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що програма дозволить швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

При цьому чиновники поки що не почали називати терміни запуску «Ветеран+».

Нагадаємо, Міноборони вже запустило дві програми: «Резерв+» для військовозобов'язаних та «Армія+» для військовослужбовців. Так, з 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+». У ЦНАПах це буде неможливо. Станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 мільйони громадян України.